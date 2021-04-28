Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı - Son Dakika

Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı

28.04.2021 12:57
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı. Sayın Erdoğan, Biden'a kibarca sitem edip, vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verebildi" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesine tepki göstererek, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı doğal olarak Sayın Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Sayın Erdoğan, Biden'a kibarca sitem edip, vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verebildi" diye konuştu.

'1 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİN'Meral Akşener, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'tam kapanma'ya ilişkin de şöyle konuştu: "Pandeminin başından beri iktidarı defalarca uyardık. 'Bütün uzmanlar, 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu söylüyor, bilime kulak verin' dedik. Dinlemediler. Öneriler getirdik, çözümler sunduk, kulak asmadılar. 2021'in başından itibaren vaka sayılarında patlama oldu, önemsemediler. Vakalarda ilk 3'e girdik. Sadece mart ayında, 8 bine yakın vatandaşımızı kaybettik, oralı bile olmadılar. Yoğun bakım yatakları doldu, umursamadılar. Günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara, acilen destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın, beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin. Nisan sonu yapılandırma ödemelerini, en son taksitten bir sonraki aya erteleyin. Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler 29 Nisan dahil mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. İcra takiplerini mayıs ayı sonuna kadar durdurun. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleri ile küçük esnafımızın iş yerleri için nisan ve mayıs ayı elektrik faturalarını, kullanımları takip eden 6 aya yayarak tahsil edin. Belediyelere bağış kabul etme izni verin. Ayrıca bunlar haricinde defalarca dile getirdiğimiz gibi hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği, esnaflarımıza da çalışan başına 10 bin lira faizsiz, 1 yıl geri ödemesiz kredi verin. Gelin, önerilerimize bu defa kulak verin. Bari bu tam kapanma sürecinde milletimizin yanında olun."'UMUTSUZLUĞA YER YOK'

İYİ Parti lideri Akşener, bu süreçte sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Covid-19'u, meslek hastalığı sayın. Salgınla mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı şehit kabul edin. Bu büyük mücadeledeki özverilerini, kuru kuruya değil 3600 ek göstergeyle alkışlayın. Karamsarlığa lüzum yok. Umutsuzluğa yer yok. Biz bunun için varız. İYİ Parti bunun için var. Biz geleceğiz ve Türkiye iyi olacak. Bu hayalleri kurmak da gerçekleştirmek de güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'de yaşamak da mümkün. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Potansiyeli olan ülke. Başarmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir ülke" dedi.

- Açıklaması
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı
Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı

Meral Akşener, İYİ Parti, Soykırım, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı - Son Dakika


Son Dakika

YÖK'ten üniversitelere YÖK'ten üniversitelere "tam kapanma" konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi         
11:52
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar         
11:25
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim         
09:24
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement