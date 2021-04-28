Akşener Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı. Sayın Erdoğan, Biden'a kibarca sitem edip, vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verebildi" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesine tepki göstererek, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklaması, milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı doğal olarak Sayın Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Sayın Erdoğan, Biden'a kibarca sitem edip, vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verebildi" diye konuştu.

'1 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİN'Meral Akşener, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'tam kapanma'ya ilişkin de şöyle konuştu: "Pandeminin başından beri iktidarı defalarca uyardık. 'Bütün uzmanlar, 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu söylüyor, bilime kulak verin' dedik. Dinlemediler. Öneriler getirdik, çözümler sunduk, kulak asmadılar. 2021'in başından itibaren vaka sayılarında patlama oldu, önemsemediler. Vakalarda ilk 3'e girdik. Sadece mart ayında, 8 bine yakın vatandaşımızı kaybettik, oralı bile olmadılar. Yoğun bakım yatakları doldu, umursamadılar. Günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara, acilen destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın, beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin. Nisan sonu yapılandırma ödemelerini, en son taksitten bir sonraki aya erteleyin. Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler 29 Nisan dahil mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. İcra takiplerini mayıs ayı sonuna kadar durdurun. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleri ile küçük esnafımızın iş yerleri için nisan ve mayıs ayı elektrik faturalarını, kullanımları takip eden 6 aya yayarak tahsil edin. Belediyelere bağış kabul etme izni verin. Ayrıca bunlar haricinde defalarca dile getirdiğimiz gibi hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği, esnaflarımıza da çalışan başına 10 bin lira faizsiz, 1 yıl geri ödemesiz kredi verin. Gelin, önerilerimize bu defa kulak verin. Bari bu tam kapanma sürecinde milletimizin yanında olun."'UMUTSUZLUĞA YER YOK'

İYİ Parti lideri Akşener, bu süreçte sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Covid-19'u, meslek hastalığı sayın. Salgınla mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı şehit kabul edin. Bu büyük mücadeledeki özverilerini, kuru kuruya değil 3600 ek göstergeyle alkışlayın. Karamsarlığa lüzum yok. Umutsuzluğa yer yok. Biz bunun için varız. İYİ Parti bunun için var. Biz geleceğiz ve Türkiye iyi olacak. Bu hayalleri kurmak da gerçekleştirmek de güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'de yaşamak da mümkün. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Potansiyeli olan ülke. Başarmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir ülke" dedi.

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