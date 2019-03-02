Son Dakika Haberleri: Akşener Bir Günde 4 İlçeyi Dolaştı

Akşener Bir Günde 4 İlçeyi Dolaştı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

Akşener Bir Günde 4 İlçeyi Dolaştı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.

Esnaf ziyareti için ilçelere giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoğun ilgi ve kalabalık ile karşılaştı. Akşener, ziyaret ettiği esnaflara Millet İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:40 Kaynak: İHA

Savaştepe, Balıkesir, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika
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