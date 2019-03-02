Akşener Bir Günde 4 İlçeyi Dolaştı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyaretinde Savaştepe, İvrindi, Bigadiç ve Susurluk ilçelerine gitti.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Balıkesir
ziyaretinde Savaştepe
, İvrindi
, Bigadiç
ve Susurluk
ilçelerine gitti.
Esnaf ziyareti için ilçelere giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yoğun ilgi ve kalabalık ile karşılaştı. Akşener, ziyaret ettiği esnaflara Millet İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağını söyledi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:40 Kaynak: İHA
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