Akşener: Birbirimize saygı duymak zorundayız - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben, 'hoşgörü' sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramının içinde biraz kibir var, biraz buyurganlık var. Bir başkası kim ki bizleri hoşgörü ile karşılayacak? Biz birbirimize saygı duymak zorundayız" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Hz. Ali'nin doğumu, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü ve nevruz nedeniyle Aşık Veysel Kültür Derneği, Toplumsal Düşünce Derneği ve Ankara Kent Konseyi tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uyanış, Doğuş, Aşık' konulu programa katıldı. Burada konuşan Akşener, "Bugün güzel bir gün; tabiatın yeniden doğuşu nevruz. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı, hürriyet, özgürlük. Hz. Ali efendimizin doğum tarihi. Burada herkesin rehberi olan, her canı yanan insanın 'Medet ya Ali? dediği Hz. Ali efendimizin doğum günü. Aslında düşündünüz mü? Nevruz ve Hz. Ali'nin doğumu üst üste gelen 2 yeniden doğuş. Yakışmışlar birbirlerine. Tabiatın uyanışı ve Hz. Ali'nin doğumu" dedi.

Saygının önemine değinen Akşener, "Bizi biz yapan değerlerin bize öğrettiklerini, bugün hayatımıza girenlerin bölmesine, gökyüzüne üfürülüp, gitmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Bizim olan her şeye saygı duymak zorundayız. Birbirimizin farklılıklarına da saygı duymak zorundayız. Ben 'hoşgörü' sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramının içinde biraz kibir var, biraz buyurganlık var. Ben kimim ki buradaki hanımefendileri hoşgörü ile karşılayacağım? Bir başkası kim ki bizleri hoşgörü ile karşılayacak? Biz birbirimize saygı duymak zorundayız ve farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesini, birlikteliklerimizin, müştereklerimizin de öne çıkarılmasının bu 'saygı' kavramından geçtiğine inanıyorum" diye konuştu. Meral Akşener'in konuşmasının ardından Mustafa Özarslan, mini konser verdi ve sema gösterisi sunuldu.