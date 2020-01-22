Akşener: "Biz çok daha sert bir süreçten geçtik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Biz çok daha sert bir süreçten geçtik' - Son Dakika

Akşener: "Biz çok daha sert bir süreçten geçtik"

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6)

Akşener: Biz çok daha sert bir süreçten geçtik

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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