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Akşener: "Biz çok daha sert bir süreçten geçtik"
7 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6)
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