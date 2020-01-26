Akşener: Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da birçok evin enkazın altında kaldığı Doğanyol'un Gökçe Mahallesi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Elazığ'ı ziyaret ettiklerini, şimdi de Doğanyol'a geldiklerini kaydederek, şunları söyledi: