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Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:27 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)
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