Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz' - TBMM - Son Dakika

Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)

Akşener: Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz - TBMM

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:27 Kaynak: AA
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