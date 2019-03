Akşener: Bizi Bir Çukura İtmeye Çalışıyorlar, Oraya Düşmeyeceğiz (2)

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok 'un, Balkonuk Center'da düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin Ensar Aytekin , Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un yanı sıra CHP ve İYİ Parti'den oluşan 20 ilçenin belediye başkan adaylarının da katıldığı aday tanıtım töreninde, her iki parti üyeleri salonu doldurdu. Meral Akşener'in salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla aday tanıtım toplantısı başladı. Açılış konuşmasını İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptı.Daha sonra kürsüye gelen Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, 20 ilçenin başkan adayına seslenerek, "Tamamını isterim, eksik kabul etmiyorum" dedi.AKŞENER: MART'IN SONU BAHAR HEP BERABER İYİ OLACAĞIZ"Bugün burada Türkiye 'de yalana, talana, hırsızlığa, israfa, kayırmaya 'hayır' diyen bir irade var. Kuvay-i Milliye iradesi var. Mart'ın sonu bahar ve hep beraber iyi olacağız" diyerek konuşmasını sürdüren Akşener, şunları söyledi:"Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, her türlü iftira, her türlü fitne ile karşı karşıya kalacaksınız, kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz. Şimdi yerel seçime giderken birden bire bir beka meselesiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten Türkiye'nin yerel seçimlerle bir beka sorunu var mıdır sorusunu birisi bana izah edecek. Sonuç itibariyle sizden ricam şudur arkadaşlar, sadece projelerinizi yarıştıracaksınız. Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse sizin değildir. Ben bugün Balıkesir'de esnaf eli sıktım. Esnaf kan alıyor, kan ağlıyor."AKŞENER: 81 İLDE TANZİM İSTERİZ, PATATES SOĞAN YETMEZ AKARYAKIT İSTERİZÇiftçilerin istihdamdaki yerinin azaldığını söyleyen Akşener, "Şimdi birinciymişiz Avrupa 'da, hayvan ithalatında. Yahu Angus geldi ne hale döndük. Sırbistan 'dan hayvan ithal ediyorsunuz siz. Muş 'a gittim, Muş'ta angus eti satılıyor. Erzurum 'a gittim, Erzurum'da ithal et satılıyor. Bunlar Anadolu'nun hayvan yetiştirmede en önemli şehirleri. Yem pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı her şey pahalı. Ama tanzim satışlarımız var. Allahın sopası yok. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Ey Erdoğan, kuyruklar kuyruklar tanzim satışlar.' Şimdi diyeceğiz ki hep beraber; '81 ilde tanzim isteriz. Patates, soğan yetmez, akaryakıt isteriz. Elektrik, gübre, ilaç isteriz.' Rahmetli Demirel'in bir sözü var, hani Müslüm baba gibi, 'dünyayı yakarsa garipler yakar dedi ya rahmetli. Aynı şekilde Demirel'in bir sözü var, 'tencere her iktidarı sallar' diye" dedi.AKŞENER: O KULAK ÇEKİLECEKSeçmenin 31 Mart'ta iktidara uyarı vermesi gerektiğini söyleyen Akşener, "Şimdi demeye getirdiğim şu; o kulak çekilecek. Ne olacak İstanbul gidecek, Ankara gidecek, Bursa gidecek, Balıkesir gidecek, Antalya gidecek. O geceki balkon konuşması 'Ey aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım gereğini yapacağım' diyecek ve o andan itibaren aziz Türk Milletinin her bir ferdi velinimet olacak. Ama oylar giderse ceketimi assam seçilirim modelinde. Diyecek ki 'Herkes halinden memnun.' Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe. Dolayısıyla ertesi gün zam yağmuru olacak. Kulak çekilirse EYT işi hallolur. Kulak çekilirse 3600 ek gösterge olur. Kulak çekilir kızartılırsa emekliye zam, esnafa teşvik gelir" diye konuştu.Daha sonra kürsüye gelen Millet İttifakı'nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı. Programın sonunda 20 ilçenin belediye başkan adayı ve meclis üyeleri kürsüye davet edilerek, tanıtıldı.Devrim DERİN/BALIKESİR -