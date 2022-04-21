Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok - Son Dakika
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Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

21.04.2022 16:43
Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kırşehir'de, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen kişiye, "Herkesin içinde söylüyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kırşehir'de, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen kişiye, "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok
Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok
Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok
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Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Kırşehir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok - Son Dakika


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