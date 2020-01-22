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Akşener: "Bizim kurulduğumuz dönemdeki atmosfer çok daha farklıydı"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:22 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. (5)
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