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Akşener: "Bizler, bayrağımızı yere düşürmez, düştüğü yerden kaldırır, düşürenlerden hesap sorarız"...
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:45 Kaynak: AA
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