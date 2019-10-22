Son Dakika Haberleri: Akşener: "Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu gördük"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu gördük'

Akşener: "Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu gördük"

2 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. (2)

Akşener: Bu harekat sayesinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu gördük

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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