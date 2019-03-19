Akşener: "Bu Söyleme Türk Milleti Prim Vermedi"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya'da düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya'da düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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