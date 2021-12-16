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Akşener: "Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım" - Son Dakika

Akşener: "Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım"

16.12.2021 18:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1500-1600 lira maaş alan emeklilerin olduğunu belirterek, "Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1500-1600 lira maaş alan emeklilerin olduğunu belirterek, "Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir." dedi.

Akşener, Kilis'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, her şeyi bilen bir insan olmadığını, o yüzden bugün konusunda uzman parti kurmaylarıyla beraber açıklama yapmayı doğru bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin her şeyi bilen insanlardan çok çektiğini belirten Akşener, "Emekliler kan ağlıyor. Maaşını emekli sandığından alanlar hariç 1500-1600 lira maaş alan emekliler var. Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir. Biz asgari ücretle ilgili 4000 lira asgari ücret ve 550 lira işverene destek öneriyorduk. Bugün gördük ki herkese kulak vermek gerek." diye konuştu.

Akşener, seçmenin, seçimlerden sonra iktidara getirdiği partiye "Bizi sen yöneteceksin", muhalefete getirdiği partilere de "Sen bizim avukatımız olup, iktidarı denetleyeceksin" dediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Seçmen, gelecek seçimlerde de performansa göre karar verir ama uzun zamandır ülkede tahterevalli siyaseti yapıldı. Biz de makul siyaseti hayata geçirmek için hem sahada hem illerimizde çalışıyoruz. Esnaf, Türkiye gibi ekonomilerde ekonominin bel kemiğidir. O yüzden esnaf, işçiden üreticiye, sanayiciye ve çiftçiye kadar her meslek erbabının sesi olur. O yüzden bizim tutumumuzda esnaf gezileri yer tuttu. Bu çerçeve bugün her ne kadar AK Parti'den çıkıp birileri 'Aç kimse yok' dese de 2 gündür kadınların kulağıma fısıldadıkları çok acı. Siftah yapmayan esnaf sayısı her geçen gün artıyor, '15 gündür yemek yapmadım' diyen var, işsiz olan geçlerin durumu çok kötü. Kayırmacılığın arttığı sistemde herkes ağlıyor. Umutsuzluk had safhada."

Meral Akşener, bir gazetecinin, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili bir sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çok uzun zaman önce ben Erdoğan'a Antalya'dan seslenmiştim, 'Siz bu adımı atamıyorsanız ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım. Bu göçmen meselesini çözmeye hazırım Türkiye Cumhuriyeti devleti adına.' dedim. Hem o insanların can güvenliğinin sağlandığını hem de vatanlarında rahat edebilecekleri bir ortamın sağlandığı memleketlerine gitmelerinin teşvik edildiği sürecin olması mümkündür. Uluslararası sisteme göre Esed, bu anlaşma yapıldığında, bugün Beşşar Esed var yarın kim olur bilemem ama yöneticisinden bahsediyorum. Şunu ilan ettiği andan itibaren, bu insanların büyük bölümünün memleketlerine gitmelerini sağlama konusunda Türkiye çok önemli bir mesafe alır. O da Türkiye'de bulunan Suriyelilerin can güvenliği sağlanacak, toprağı, evi neyi varsa döndüklerinde geri teslim edileceklerinin ilan edilmesidir. Bu beyan, anlaşma, artık insanların dönüşünün sağlanacağı yol olur."

Bazı kesimlerin halkla Suriyelileri karşı karşıya getirmek isteyebileceğini ancak halkın böyle bir yanlışa girmemesi gerektiğini ifade eden Akşener, sorunların çok kolay çözümü olduğunu dile getirdi.

Parti kurmaylarından değerlendirme

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de ülkenin hızla yoksullaştığını, bunu herkesin derinden hissettiğini belirterek, İYİ Partinin bu noktada yol haritasının bulunduğunu, bunu da gelecek günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Sosyal devletin herkes için olduğunu vurgulayan Özlale, istihdam açığının iktidarın açıkladığı politikalarla çözülemeyeceğini, bunun için uzun vadeli projelerin olması gerektiğini ifade etti. Özlale, bu anlamda da çalışmalarının olduğunu, yakında da kalkınma politikalarıyla ilgili bilgilendirmelere başlayacaklarını kaydetti.

Meral Akşener'in ekonomi ve finans politikalarından sorumlu danışmanı Bilge Yılmaz ise Merkez Bankasının güvenilirliğini yitirdiğini, bu nedenle ülkede ciddi tahribat oluşturduğunu, uzun süredir yanlış politikalar izlendiğini savundu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, basın toplantısının ardından beraberindeki partililerle kentte esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın taleplerini dinleyen Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine işletmede "askıda döner" uygulaması başlatılmasını önerdi ve bir miktar bağışta bulundu.

Akşener: Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım
Akşener: Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım
Akşener: Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım
Akşener: Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım

Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener: 'Ben devlet adına Esed ile görüşmeye hazırım' - Son Dakika


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