Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi" - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi' - Son Dakika

Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Ankara İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Ankara İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi

Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi

Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)

Akşener: Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:03 Kaynak: AA
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