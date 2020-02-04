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Akşener: "Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Ankara İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı...
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:03 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Ankara İl Başkanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilmesi
Akşener'in kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nı öpmesi
Akşener'in katılımcıları selamlaması ve kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (6)
Son Dakika Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür İstanbul temizlik işçisi, türk bayrağı'nı çamurdan çıkarıp temizledi "Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı