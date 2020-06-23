Akşener: "Bugün Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 24.5" - Son Dakika

Akşener: "Bugün Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 24.5"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:44 Kaynak: AA
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