Akşener: "Burada Düşürülen Demokrasi Bayrağını Kaldırmak İçin Destek İstiyorum"
1 saat önce
- Meydandaki partililerden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.
- Meydandaki partililerden görüntüler İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin
mitinginde halka hitap etti. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:15 Kaynak: AA
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