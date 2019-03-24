Son Dakika Haberleri: Akşener: "Burada Düşürülen Demokrasi Bayrağını Kaldırmak İçin Destek İstiyorum"

Akşener: "Burada Düşürülen Demokrasi Bayrağını Kaldırmak İçin Destek İstiyorum"

1 saat önce

- Meydandaki partililerden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.

- Meydandaki partililerden görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Mersin, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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