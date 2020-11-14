Akşener: "Bütün anketlerde 14-15 bandına oturduğumuz, önümüzün de açık olduğuna dair bir kanaat var" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa İl Teşkilatınca düzenlenen üye katılım törenine katıldı. (3)

"Biz partimizi niye kurduk. Biz partimizi bu ülkede yanlış giden, pek çok millet aleyhine olan durumları değiştirmek için kurduk"

"Ne yapılırsa yapılsın bizim seçmenimiz şu anda bütün araştırmalarda yüzde 97 ile en partisine sahip çıkan seçmen konumunda"

"Yapılan bütün anketlerde 14-15 bandına oturduğumuz, önümüzün de açık olduğuna dair bir kanaat var"