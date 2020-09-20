Akşener: "Bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter... - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (7)

"Karış karış gezdiğim Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz? Millet bizi çağırıyor"

"Bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. ve o çözümün adresi İYİ Parti. O ferasetli vatandaşların bana söylediği, 'Bu defa sizin sıranız' Bu defa İYİ Parti'nin sırası."

"Kimse merak etmesin. Eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı 21. yüzyıl Türkiyesine yakışır bir sistemle milletimizi buluşturacağız. iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle buluşturacağız"

"Parlamenter sistemin ilk adımlarından biri, diplomaside işi ehline yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak"

"Sisi'yle, Esat'la onunla bununla şahsi kavgalar yerine Türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz"