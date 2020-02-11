Akşener: "Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz' - Son Dakika

Akşener: "Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)

Akşener: Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:31 Kaynak: AA
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