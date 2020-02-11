Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz' - Son Dakika
Akşener: "Bütün kurum ve makamlara işinin ehli insanların oturtulması gerektiğine inanıyoruz"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:31 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inkonuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)
Son Dakika 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Akşener'den çağrı: Mikrofon delikanlılığını bırakın ve gereğini yapın Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı