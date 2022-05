Akşener: Cenabıhak, Gelecek Yıl Bu Bayram Sofrasını Türkiye'nin Her Evinde Kurmayı Bize Nasip Etsin - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da kurduğu bayram sofrasında, "Cenabıhak, inşallah gelecek yıl bu bayram sofrasını Türkiye'nin her bir evinde kurmayı bize nasip etsin" dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün Altınpark'ta kurduğu bayram sofrasında yurttaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Yurttaşların bayramını kutlayan Akşener, "Bu bayram sofrasında hayalimi gerçekleştirmenin nasıl bir duygu yarattığını içimde, kalbimde, sizlere atlatmam mümkün değil. Bizleri birbirimizle buluşturmaya vesile olan başta Ankara teşkilatımız olmak üzere genel merkezdeki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bir hayalim vardı, Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga etmesini bitirecek bir hayalim vardı" diyen Akşener, bu hayalinin 'bayram sofrası' olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

"Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği; yani klasik, bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı, hep örnek verdiğim; Edirneli gelin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin yada damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğen, işte karşımda oturan kızım gibi saçı maviye boyanmış yeğenlerin bulunduğu, kızların, delikanlıların bulunduğu ve kadınların hazırladığı o sofrada herkesin elinin eşit derecede o yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim, Türkiye'ye dair bir hayal.

"TÜRKİYE'Yİ GELİŞTİRMEK İYİ PARTİ'NİN ELİYLE OLACAK"

Türkiye'yi bir sofra, bir ev düşünün ve Türkiye'deki her bir kişinin, milletimizin her bir ferdinin, ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi gelenekten olursa olsun, hangi inanca, etnik aidiyete ait olursa olsun, o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle var olan o yiyecekleri eşit bir biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz, Türkiye'de kuracağız. Bu sofraya oturan herkesin, bugün Türkiye'de olduğu gibi, yani 92 puan alıp KPSS'nin mülakatında elenmiş, yanındaki 58 puanlı arkadaşının tayin edildiği Türkiye'de o çocukların hayallerini, umutlarını söndüren bir Türkiye'den, elindeki nüfus cüzdanı ile ağaya da paşaya da gerek kalmayan, ağanın da paşanın da nüfus cüzdanı olduğu, her gün bu bayram sofrasına oturmuş, neşe ile hakça o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye'ye az kaldı. Bu Türkiye'yi gerçekleştirmek, inşallah İYİ Parti'nin eliyle olacak.

"İSTANBUL, ANKARA KİMLER TARAFINDA, NASIL YÖNETİLİYOR OLACAKTI"

İyi ki bu hareketi başlattık, İYİ Parti'yi kurduk. Gözlerinizi kapatın, İYİ Parti kurulmasaydı biz şu anda nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık? Neleri hayal edebilecektik, nelerle ilgili umudumuz hiç olmayacaktı? Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız, bu yolculuğu yapmasaydık, yaptırmasaydınız, cesaretinizle dimdik durmasaydınız, bütün engelleri aşa aşa bugüne gelmeseydiniz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından, nasıl yönetiliyor olacaktı?

İnşallah gelecek yıl, bu bayram sofrasını Türkiye'nin her bir evinde kurmayı bize nasip etsin inşallah. Cenabıhak, inşallah gelecek yıl bu bayram sofrasını Türkiye'nin her bir evinde kurmayı bize nasip etsin."