Akşener, Ceren Damar'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından odasında öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencisi tarafından odasında öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçen 2 Ocak'ta sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülen Ceren Damar Şenel'in ailesine ziyarette bulundu. Akşener, Şenel'in annesi ve babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Çıkışta açıklama yapan Akşener, "Ben taziye ziyaretine geldim. İnşallah eğitim şehidimiz Ceren'in ortaya koyduğu ilkeli tavrın örnek olabilmesi için ne yapılabilir, bunu konuşmaya geldik, onun için siyaset konuşmayacağım" dedi.



- Ankara

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti

Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş

Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü

Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü