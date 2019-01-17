Son Dakika Haberleri: Akşener, Ceren Damar Şenel'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Akşener, Ceren Damar Şenel'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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