Akşener, Ceren Damar Şenel'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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