Akşener: "Çok şey başardık"
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Salonun iç/genel planı -Kısa film gösterimi -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:03 Kaynak: AA
-Salonun iç/genel planı
-Kısa film gösterimi
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. (1)
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