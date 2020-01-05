Akşener: "Çok şey başardık" - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'Çok şey başardık' - Son Dakika

Akşener: "Çok şey başardık"

6 saat önce

Salonun iç/genel planı -Kısa film gösterimi -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı.

-Salonun iç/genel planı

-Kısa film gösterimi

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katıldı. (1)

Akşener: Çok şey başardık

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:03 Kaynak: AA
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