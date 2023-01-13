Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda - Son Dakika
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Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda

13.01.2023 21:36
Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda

Kalp ritmi bozukluğu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan ve tedavinin ardından bugün taburcu olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. Teşekkür mesajı yayınlayan Akşener, "Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. Güneş yerinde, her şey yolunda." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalp çarpıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmayan Akşener, bir gece hastanede gözlem altında tutulduktan sonra sabah 10.50'de taburcu edildi.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, teşekkür mesajı yayınladı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. Güneş yerinde, her şey yolunda."

Kaynak: ANKA
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Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda Son Dakika: Dün akşam hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu Son Dakika: Dün akşam hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu

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Son Dakika Güncel Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taburcu edilen Akşener'den ilk açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda - Son Dakika
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