Akşener: "Demokrasinin Gereğini Hep Beraber Yerine Getireceğiz"
1 saat önce
- İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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TBMM grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.(1)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:05 Kaynak: AA
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