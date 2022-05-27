Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır" - Son Dakika
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Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır"

27.05.2022 18:08
Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “Millî irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda "Milli irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır" dedi.

Akşener, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Milli irademize saldırmaya, demokrasimize leke sürmeye çalışan tüm eller; er ya da geç kırılmıştır. 27Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde; Demokrasi şehitlerimiz; merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: 'Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den '27 Mayıs' Mesajı: "Millî İrademize Saldırmaya, Demokrasimize Leke Sürmeye Çalışan Tüm Eller; Er ya da Geç Kırılmıştır" - Son Dakika
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