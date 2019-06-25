Son Dakika Haberleri: Akşener'den AK Parti'ye Game of Thrones göndermesi: Winter is coming
Son Dakika Dünya Haber

Akşener'den AK Parti'ye Game of Thrones göndermesi: Winter is coming

1 saat önce

Meral Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından ülkede yeni bir dönemin başladığını ifaderek AK Parti'ye popüler dizi Game of Thrones'tan (Taht oyunları) bir gönderme yaptı.

Akşener'den AK Parti'ye Game of Thrones göndermesi: Winter is coming, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından ülkede yeni bir dönemin başladığını ifade ederek AK Parti'ye popüler dizi Game of Thrones'tan (Taht oyunları) bir gönderme yaptı. "AK Parti için o mahur beste çalıyor, kış geliyor. Yani 'Winter is coming'." diyen Akşener, iktidar partisinin sonunun yakın olduğunu söyledi.

Akşener, seçimler ile alakalı olarak; '23 Haziran'da Türk milletinin bir karar verdiğini söyledi' ve 'egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milleti' tebrik etti.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:23 
tbmm, 23 haziran, game of thrones, ak parti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran "teşekkür" AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener'den AK Parti'ye Game of Thrones göndermesi: Winter is coming
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]