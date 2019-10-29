Akşener'den anıtkabir'e ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında partisinin gençlik kolları ile üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, dua eden Akşener, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Memurları sevindirecek iki teklif! CHP ve İYİ Parti memurlara yiyecek ve yakacak yardımı yapılması hakkında kanun teklifi hazırladı