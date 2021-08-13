Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Taziyede okunan Kur'an-ı Kerim'i aileyle dinleyen Akşener, Emirhan Yalçın'ın küçük kardeşi Polat Yalçın ile de ilgilendi.

Akşener, taziye çadırında baba Osman Yalçın ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

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