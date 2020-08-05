Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına, " Türkiye'nin birçok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Kent merkezinde esnafı dolaşan Akşener, daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçerek, Hacıbektaş Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Akşener, "Tarih bir bütündür. Bayram içerisinde Fatih'in fethettiği Ayasofya'yı ziyaret ettim. Atatürk'ümüzün özgürleştirdiği Ayasofya'yı ziyaret ettim. Orada mescid namazı kıldım. Bugün de Nevşehir'deyiz. Burada da Hacı Bektaşi Veli'nin türbesini ziyaret ettik. İnşallah bütün değerlerin bizim olduğunu tekrar hatırlayarak, hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'BİZİM DERDİMİZ MİLLET'Akşener, basın mensuplarının, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı 'evine dön' çağrısını hatırlatması üzerine, şunları söyledi: "Ben aracılığınız ile Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimizi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin özellikle altını çizdiği konu nezakettir. Türkiye'nin özellikle Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız bir dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin, tarımımızın birçok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim; Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Lütfen yeterli ilgiyi gösterin. Bizim derdimiz millettir."

Akşener, açıklamasının ardından Avanos ilçesine geçti.