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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin "YKS'de baraj düşürülsün" önerisine destek Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin "YKS'de baraj düşürülsün" önerisine destek Açıklaması

10.08.2021 16:36
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başarının düşük olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanının 140, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başarının düşük olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanının 140, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanının ise 160'a çekilmesi önerisine destek vereceklerini söyledi.

Akşener, Sivas'ta kent merkezinde Kepenek Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın Anadolu'nun ferasetini taşıyan şehirlerden olduğunu belirtti.

Sivas'a yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Akşener, esnaf ziyaretinin ardından bir otele geçti.

Akşener, otel çıkışında yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020'de başlattığı esnaf ziyaretleri kapsamında bugün Sivas'a geldiğini ifade etti.

Kent merkezinde esnafın bir bölümünü gezdiğini ve onları dinlediğini anlatan Akşener, "Gezdiğim her ilde ve her ilçede bir dükkandan içeri girdiğimde 'İktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, sadece sizin dertlerinizi dinliyorum. Sizden aldığım bilgileri, önerileri, eleştirileri, talepleri grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarımız bunlarla ilgili soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri veriyor, böylece iktidarın dikkatini sizin üzerinize çekiyorum.' diye konuşuyorum." dedi.

"Seçmenin sesini dile getirmek de muhalefetin görevidir"

Akşener, ziyaretlerde kimin kime oy verdiğine dair herhangi bir soru sormadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun getirdiği sonuç ne oldu? İlk defa iktidar partisi bizim dilimizden gerçek problemleri duymak zorunda kaldı. Biz muhalefet partisi olarak vatandaşın, esnafın, emekçilerin, işsiz gencin, tencere kaynatamayan kadınların, emeklinin, çiftçinin, besicinin sesi olmaya gayret ettik. 1,5 yıllık süreçte bunların en azından yüzde 10'luk bir oranı çözülse dahi iktidar tarafından duyulur oldu. Bir ikinci adım üste pandemi geldi. Pandemiyle ilgili bu çalışmaları yaptık. Onların taleplerini kamuoyuyla paylaşıp iktidara duyurmaya çalıştık. Yapmaya çalıştığımız şeyi bir cümle ile özetlersem, esnaf için müşteri velinimettir. Biz de partimiz olarak yapmaya çalıştığımız şey seçmenin velinimet olduğudur. Seçmenin sesini dile getirmek de muhalefetin görevidir. Görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün de aynı ve benzer problemleri dinledik."

Türkiye'de "derin yoksulluk" diye bir kavram olduğunu savunan Akşener, "Bu derin yoksulluğun getirdiği şey ney biliyor musunuz? 11, 12 ve 13 yaşlarındaki çocuklarda boy kısalığı. 11, 12 ve 13 yaşındaki çocukların boyunun 6-7 yaşındaki çocukların boyunda olması. Bu ne demek biliyor musunuz? Protein almayan çocukların bugün ki durumu demek. Onun için ısrarla bu gezilerimize devam edeceğiz. Biz ısrarla bu insanların iktidar tarafından görülmesini sağlamaya gayret edeceğiz. Onlar görmüyorsa biz görmeye devam edeceğiz. Netice itibarıyla ilk seçimde iktidara geleceğimize inanıyorum. Önce bu derin yoksulluktan başlayacağız." diye konuştu.

Bahçeli'nin önerisine destek

Akşener, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "YKS'de barajın düşürülmesi" önerisini hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Millet lehine, genç lehine, kadın lehine, esnaf lehine atılan her adımın hem kişi olarak hem parti olarak yanında dururuz. Ama şöyle bir durum var, bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bugüne kadar bu arkadaşlar kabul etmediler ama olsun. Gençlerimiz adına atılacak olan. Sayın Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum, derhal meclise getirsinler eğer bir kanunla yapılacaksa bu, İYİ Parti olarak biz arkasında durmaya, 'evet' oyu vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin YKS'de baraj düşürülsün önerisine destek Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin YKS'de baraj düşürülsün önerisine destek Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin YKS'de baraj düşürülsün önerisine destek Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin YKS'de baraj düşürülsün önerisine destek Açıklaması

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS'de baraj düşürülsün' önerisine destek Açıklaması - Son Dakika


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