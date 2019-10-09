Son Dakika Haberleri: Akşener'den 'barış pınarı harekâtı' açıklaması
Son Dakika Güncel Akşener'den 'barış pınarı harekâtı' açıklaması

Akşener'den 'barış pınarı harekâtı' açıklaması

20 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur.

Akşener'den 'barış pınarı harekâtı' açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk Milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yazılı açıklamasında, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, bütün farklılıklarımız ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları rafa kaldıracağımız gündür. Türk Ordusu cephede yerini aldığı anda, tek siyasi partimiz 'Al-Bayrağın Partisi'dir. Mehmetçiklerimizin, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda şüphemiz yoktur. Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de, Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."

'ALLAH ASKERLERİMİZİN AYAĞINI TAŞA DEĞDİRMESİN'

Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamasında ise "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi, Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et; çünkü bu son ordusudur İslam'ın' Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Meral Akşener, İYİ Parti, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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