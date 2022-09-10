AKŞENER'DEN BAŞAKŞEHİR'DE ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika
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AKŞENER'DEN BAŞAKŞEHİR'DE ESNAF ZİYARETİ

10.09.2022 15:05
AKŞENER'DEN BAŞAKŞEHİR'DE ESNAF ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başakşehir Eski İstanbul Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başakşehir Eski İstanbul Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,13.30 sıralarında Başakşehir'deki Eski İstanbul Caddesi'ne geldi. Partililer Akşener'i meşale yakarak karşıladı. Akşener, cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi, sorular sordu. Meral Akşener buradaki ziyaretinin ardından Esenler'e geçti.

Görüntü dökümü:

-------------------------Meral Akşener'in parti otobüsüyle gelişi-Akşener'in esnaf ziyaretlerinden detaylar

-Akşener'in konuşmalarının bir kısmı


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Meral Akşener, Başakşehir, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKŞENER'DEN BAŞAKŞEHİR'DE ESNAF ZİYARETİ - Son Dakika

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