Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir" - Son Dakika

Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir"

04.04.2021 17:13

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti." dedi.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "emekli amillerinin gece bir bildiri yayımlaması üzerine" bu toplantıyı düzenlediğini belirtti.

Sabah uyandıklarını, amirallerin bir bildiri yayımladığını, "iktidar partisi ve mensuplarının da bunun üzerinde tepindiğini" gördüklerini ifade eden Akşener, işin 15 Temmuz'a kadar gittiğini söyledi.

Akşener, 1960 ihtilalinde 4 yaşında olduğunu, onu hatırlamadığını ancak daha sonraki bütün muhtıralar ve ihtilalleri yaşadığını belirterek, "Bildiğim bir şey var. Emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır, şuuraltı devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır." diye konuştu.

Akşener, partilerinin, Türkiye'nin demokrasinin yanında, vesayet ve diğer odakların da net bir şekilde karşısında olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıraların, iktidar partisi karşısında, muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapıldığını bildiğini söyleyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"(Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha iyi yapıyoruz) diyerek yapılmıştır. Gerek muhtıra, gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil, muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Türkiye'de muhalefet, özellikle İYİ Parti kurulduğundan itibaren son derece millet odaklı, milletin problemleri, dertleri odaklı ve suni gündemlerden uzak, kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi getirmiştir."

İYİ Parti Lideri Akşener, bugün bütün anketlerin iktidar partilerinin toplamının 2023'te veya daha önce olacak bir seçimde, 19 yıldır gösterdikleri başarıyı gösteremeyeceklerini ortaya koyduğunu savundu.

"Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti." diyen Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben dün Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım. Perşembe günü Konya'daydım. Biz bu ülkede, 104 işsiz gencin, 104 tabletsiz çocuğun, 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede, tencere kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak durumundayız. Emekli maaşıyla inim inim inleyen 104 emeklinin derdini konuşmak zorundayız. 2020'nin 20 ocağından beri 15 aydır geziyorum, bu insanların derdini anlatıyorum. 104 dakika, 104 saniye maalesef basın yayın organlarında bunlar yer bulmuyor. Bugün sabahtan itibaren 104 emekli amiralin gece yarısı ortaya koydukları bir itiraz, 'darbe oluyor' çağrıları altında üzerinde tepiniliyor.

Buradan herkese, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum, herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlarımız görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim. Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve varsa siyasi partiler içerisinde kamuoyu ile paylaşabilirler, vatandaşımızın, milletimizin derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerinin, muhalefet siyasilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler ama bugün darbe çağrıştıracak, bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur."

Akşener, herkesin fikrini, zamanı ve zemini içinde en sert biçimde söyleyebileceğini ama "demokrasiyi tehdit etmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina etmesi gerektiğini" belirtti.

Ortaya çıkan bu meseleyi çok ciddiyetle aynı zamanda çok da manidar bularak takip ettiklerini dile getiren Meral Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, milletimizin derdi ile hemhal olmaya devam edecektir. Suni gündem oluşturmaya çalışanların ortaya koyduğu o perdeyi derhal indirecektir. İYİ Parti, demokrasinin yanında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edecektir. Demokrasinin yanında durmaya devam ederken milletin dertlerinin yanında da durmaya devam edecektir. İYİ Parti, siyaset kurumunun yerine geçmeye kalkışan herkesin karşısında olacaktır."

Bildirinin öznesinin Montrö Anlaşması ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözlerinin olduğunu ifade eden Akşener, İYİ Parti başta olmak üzere bu konuda çok sert tavır koyduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bütün siyasiler tavır koydular, iktidar partisi destek vermedi. Sayın Meclis Başkanı da 'yanlış anlaşıldım' diyerek durumu düzeltti. Aradan bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunu da ayrıca dikkate değer bulduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye yoluna devam edecektir, İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecek, milletinin yanında durmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir
Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir
Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir
Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir
Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir
Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika politika: Akşener: (Bazı emekli amirallerin açıklaması) Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir' - Son Dakika


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