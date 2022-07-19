Akşener'den Danıştay'a Tepki: "Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Danıştay 10. Daire'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak."