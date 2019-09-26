Son Dakika Haberleri: Akşener'den deprem açıklaması
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Akşener'den deprem açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Akşener, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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