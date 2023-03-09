Depremzede çocuklarla bir araya gelen Akşener'i hiç böyle görmediniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Akşener, doğum günü partisi sözü verdiği çocuklarla oyun oynadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde kalan depremzedeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI Akşener, Yaşam Merkezi'ni dolaşırken depremzede çocuklarla birlikte oyun oynadı. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Akşener, onlarla sohbet etti. Akşener, Yaşam Merkezi'nde bulunan çocuklara "doğum günü partisi" sözü de verdi. Akşener, gelecek hafta Yaşam Merkezi'ni tekrar ziyaret ederek çocuklara doğum günü partisi vereceğini söyledi. ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK Akşener, Meryem adında bir çocuğun, bundan sonraki eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi, ardından etrafında toplanan diğer çocuklar için de aynı sözü verdi. Yaşam Merkezi'ni dolaştıktan sonra depremzede vatandaşlar ile yemek yiyen Akşener, daha sonra Araplar Aile Yaşam Merkezi'nden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Depremzede çocuklarla bir araya gelen Akşener'i hiç böyle görmediniz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti