Son Dakika Haberleri: Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil
Son Dakika Dünya Haber

Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesi yaptı.

Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesi yaptı.


Akşener, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemindeki aileler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, Diyarbakır, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evladı için eylem yapan anne yorgun düşünce beton zeminde uyudu
Cumartesi Anneleri'nden HDP il binası önünde oturan annelerle ilgili açıklama Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı Rotterdam'da düğün konvoylarının önceden bildirimi zorunlu olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 21:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]