Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesi yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesi yaptı.
Akşener, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemindeki aileler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:30
Evladı için eylem yapan anne yorgun düşünce beton zeminde uyudu Cumartesi Anneleri'nden HDP il binası önünde oturan annelerle ilgili açıklama Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı Rotterdam'da düğün konvoylarının önceden bildirimi zorunlu olacak