Akşener'den Doğum Gününü Kutlayan Gençlere: Allah Sizin Hayallerinizi Gerçekleştirmek İçin Beni Vesile Kılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, doğum gününü kutlayan parti gençlik kollarına teşekkür etti. Akşener, "Bugün doğum günüm için sürpriz yapan canlarıma, İYİ Gençlik'e çok teşekkür ediyorum. Her şey sizinle birlikte güzel… Allah sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için beni vesile kılsın" dedi.

İYİ Parti Gençlik Kolları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e parti genel merkezinde sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Akşener sosyal medya hesabından kutlama fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Bugün doğum günüm için sürpriz yapan canlarıma, İYİ Gençlik'e çok teşekkür ediyorum. Her şey sizinle birlikte güzel… Allah sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için beni vesile kılsın."