Son Dakika Haberleri: Akşener'den Dünya Siyasetçilerine Sağduyu Çağrısı

Akşener'den Dünya Siyasetçilerine Sağduyu Çağrısı

9 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor" diyerek dünya siyasetçilerini sağduyuya davet etti.

Akşener'den Dünya Siyasetçilerine Sağduyu Çağrısı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor" diyerek dünya siyasetçilerini sağduyuya davet etti. 2 günlük çalışma planı doğrultusunda Manisa'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akhisar girişinde Yeni Zelanda'da yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunarak dünyadaki liderleri Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet etti. Yapılan saldırıyı kınadığını belirten Akşener, "Dün Yeni Zelanda'da iki camiye cuma namazı sırasında saldırıda bulunuldu. Şu an itibariyle 49'a çıkan şehit sayısı var. Yaralıların içinde Yeni Zelanda Büyükelçiliğimizden aldığımız bilgiye göre biri hafif yaralı Türk vatandaşı, bir diğeri de ağır yaralı yoğun bakımda vatandaşımız. Birinin de camiye girdiği belli ama içeride mi, yok mu o belli değil. İslam Alemine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu dünyada oluşturulan İslamofobinin, siyasi liderlerin konuşma biçimiyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bütün devlet adamlarını, devlet insanlarını, dünyadaki liderleri ve bilinen siyasetçileri bu konuda sağduyuya ve ayrıştırıcı bir dilden yani Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

(Sadık Cangel - Ersan Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir

Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener'den Dünya Siyasetçilerine Sağduyu Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]