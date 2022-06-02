Akşener'den Erdoğan'a Burdur'dan 'Sürtük' Tepkisi: "Böyle Bir Cümleyi Lanetliyoruz. Böyle Bir Noktada Ne Deniri Kelimeye Dökmekten Acizim"

Haber: MAHİR BAĞIŞ- MUHAMMET FATİH BAŞCI- Kamera: KEMAL SEVİNDİRCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Burdur'da mikrofon uzattığı bir yurttaş, Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "Biz bunu kadınlar olarak kabul etmiyoruz. Yarın Antalya'da bütün kadınları adliyeye davet ediyorum. Bireysel olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan davacı olacağız" dedi. Akşener ise "Elbette böyle bir cümleyi lanetliyoruz, bu başka bir bakış açısı. Böyle bir noktada 'ne denir'i kelimeye dökmekten acizim" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti içinde geldiği Burdur'da yurttaşlardan tarafından ilgiyle karşılandı. Akşener, Burdur merkezde kendisini bekleyenlere hitap etti. Akşener şöyle konuştu:

"ESNAF, KÖYLÜ, ÇİFTÇİ, EMEKLİ, GENÇLER, EYT'Lİ UNUTULDU. AMA UNUTULMAYAN 'BEŞLİ ÇETE' VAR"

"20 Ocak 2020'den beri il il esnaf esnaf ilçe ilçe arkadaşlarımla beraber geziyorum. Bu geziyi yapma nedenim, bu esnaf dükkanlarının içinde müşteri velinimettir. O dükkanların içinde kadını, erkeği, yaşlısı, işçisi, çiftçisi, memuru, genci, işsizi aklınıza ne geliyorsa her bir sosyal kesimden insanla karşılaşırsınız. Esnafımız bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Onlar müşterilerini baş tacı edip karşılar, velinimet olarak bakar. Esnaf, köylü, çiftçi, emekli, gençler, EYT'li unutuldu. Ama unutulmayan 'beşli çete' var. Bütün bu kayırmalar zehir olsun zıkkım olsun.

Bugün de burada aynı yolculuklarımdan birisindeyim. Yeşilova'ya buradan giderken tarlalar çok dikkatimi çekti, kimisi boş kimisinin ekinleri küçük. İl başkanımız dedi ki bana; 'Abla gübre atılamadı ekinler cücük kaldı.' Biz Anadolu'yu dolaşırken çiftçilerle karşılaştım onların sesini gruba getirdim ben, milletvekili arkadaşlarım soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma önergeleri verdiler ve iktidarda bulunan ağalara dedik ki 'Nisan ayında atılacak gübreyi ücretsiz yapın.' Dediler ki 'kaynak nerede', diyecektim ki 'elinin köründe' ama diyemedim, size bir fayda sağlansın diye diyemedim. Size o gübre verilmedi ama tam Telekom'dan 24 milyar lira Haririlerin cebine bedavadan konuldu.

"İTİBAR ÜLKEMİZİN NÜFUZ CÜZDANIYLA, PASAPORTUYLA, PARASININ DEĞERİYLE OLUR SEN PARAMIZI PUL ETTİN"

Bu bir harami düzen demektir, haram olsun zıkkım olsunun yanında hep beraber seçmeniz bana da oyunuzu verirken hazır ola getirin, diğer ağaları da hazır ola getirin. Seçmen velinimet olsun diyoruz. Bakın burada bulunan insanlar çeşit çeşit mesleklerde, bu ülkenin Cumhurbaşkanı çiftçiye, domates üreticisine 'terörist' dedi, 'tenceremi kaynatamıyorum' diyen insana 'şükürsüz, nankör' dedi. Ama 13 tane uçakla uçmayı ayıp saymadı, israf saymadı itibardan tasarruf olmaz dedi. Hadi oradan, itibar ülkemizin nüfuz cüzdanının, pasaportunun, parasının değeriyle olur sen paramızı pul ettin. Ondan sonra 13 uçakla geziyorsun, 13 uçakla itibar olmaz.

"HELAL OYLARINIZI NAMUSUMUZ BELLEYECEĞİZ VE ONLARI KORUYACAĞIZ"

Ama erken ama zamanında seçim gelecek, seçmen veli nimet olarak, demokrasi içinde sandıkları helal oylarınızla bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız, sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızı namusumuz belleyeceğiz ve onları koruyacağız.

Bu ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var, bu problemin derdi sizin sorununuzu unutturdu gitti, bu sığınmacıların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. 5,5 milyon insanı memleketinden koparıp bu ülkeye getirdiler, bu insanlar 10 yıl oldu buradan nasıl geri gidecekler belli değil. 2019 yılında dedim ki 'Sayın Erdoğan ergen siniri olan bir insansınız kızdınız Beşer Esad'a gidemiyor olabilirsiniz, konuşamıyor olabilirsiniz, devlet adına beni gönderin ben Esad ile konuşayım. Türkiye'deki sığınmacıları hep beraber sağlıkla ülkelerine gönderelim.'. Bunu karşılığı zavallı trolcükler bana hakaret edeyim derken fazla mesai yaptılar, eminim mesai parası vermemişlerdir, ben olduğum zaman mesai alamıyorlar."

Akşener'in konuşması sırasında bir çiftçi, Ziraat Bankası'nın çiftçilere verdiği kartı göstererek; "Bu çiftçi kartı, Ziraat Bankası'nın verdiği, 6 ay sıfır faizli bununla alışveriş yapmamız lazım. Tarım Kredi'den ne gübre alabiliyoruz ne ilaç alabiliyor hiçbir yerde geçmiyor, işte kart burada" diye konuştu.

BURDURLU YURTTAŞ: "YARIN ANTALYA'DA BÜTÜN KADINLARI ADLİYEYE DAVET EDİYORUM BİREYSEL OLARAK CUMHURBAŞKANINDA DAVACI OLACAĞIZ"

Burdurlu bir yurttaş ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılan insanlarla ilgili "sürtük" ifadesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanım, bu ülkeyi yöneten Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siz bir anasınız biz de anayız kız kardeşiz, bizlere utanmadan Meclis'in kürsüsünden 'Gezi olaylarında bulunan kadınlar sürtük' dedi. Biz bunu kadınlar olarak kabul etmiyoruz, Anayasal haklarımızı kullanarak yarın Antalya'da bütün kadınları adliyeye davet ediyorum. Bireysel olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan davacı olacağız."

"BU BAŞKA BİR BAKIŞ AÇISI, KELİMELERE DÖKEBİLMEKTEN ACİZİM"

Akşener ise "Bunların her birini defalarca duymuş bir kadın olarak yani diyebilirim elbette kınıyoruz, elbette böyle bir cümleyi lanetliyoruz. Bu başka bir şey ama, bu başka bir bakış açısı. Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. Böyle bir noktada 'ne denir'i kelimeye dökmekten acizim" diye yanıt verdi.