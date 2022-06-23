Akşener'den Erdoğan'a: "Şimdi Kendi Maaşına da Yüzde 40 Zam Yapıyor, Geçinemiyor… 140 Bin Lira ile Geçinemiyor, Ne Yapsın" - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'den Erdoğan'a: "Şimdi Kendi Maaşına da Yüzde 40 Zam Yapıyor, Geçinemiyor… 140 Bin Lira ile Geçinemiyor, Ne Yapsın"

23.06.2022 18:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Malkara’da; “Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok… 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın” dedi. Bir yurttaş Akşener’e; “Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın” diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Malkara'da; "Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok… 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın" dedi. Bir yurttaş Akşener'e; "Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın" diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Akşener, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yurttaşlara seslendi.

"HANİ TAYYİP BABA NEREDE? NE OLURSUNUZ, ÖLÜYORUZ ARTIK, BİZİ KURTARIN"

Konuşması sırasında Akşener'in mikrofon uzattığı bir yurttaş "Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Akşener, "İşte bu da emekli bir ablamız. 2 bin 500 lira maaş alıyordur 2 bin 500 liralık maaşla et de alamaz, elektrik parası da ödeyemez, hiçbir şey yapamaz" karşılığını verdi.

"ŞİMDİ KENDİ MAAŞINA DA YÜZDE 40 ZAM YAPIYOR, GEÇİNEMİYOR. 140 BİN LİRA İLE GEÇİNEMİYOR, NE YAPSIN?"

Bir başka yurttaşın "Belediye Başkanımız ondan daha çok yardım yapıyor" sözlerine Akşener şu yanıtı verdi:

"Kızım, Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok… 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın? 13 uçak var. İtibardan tasarruf olmaz. Senin çocuğun işsiz, 5 maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun.

Bu sene Nisan ayında son gübre atılacaktı, atılamadı. İlaç atılacaktı, atılamadı. Anadolu'yu geziyorum ben, tarlaların aralarından geçiyorum, yabani otlar sarmış, ekinlerin boyu küçücük. Ağlayarak gebe hayvanını kesime gönderdiğini söyleyen besici gördüm, ağlayarak süt ineğini kesime gönderen süt üreticisi gördüm, ağlayarak 'bu sene ekin alamayacağız' diyen çiftçi gördüm. O dükkanların içinde ağlayarak bu gece ne pişireceğini bilmeyen kadınlar gördüm. Asgari ücretle çocuğunu okutmak konusunda ne yapacağını bilemeyen babalar gördüm.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK"

El ele, kalp kalbe verip bu harami düzeni, demokrasiyle, oylarınızla, sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, bükülmeyecek derecede olacak. Hepimizin cebinden aldı Hariri'nin cebine koydu. Buna karşılık çiftçinin Nisan ayındaki gübresini bedava verebilirdi, vermedi. Bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. El ele verip birlikte bitireceğiz."

Akşener'in "Ayda kaç satıyordunuz şimdi kaç" sorusuna bir esnaf; "Şu anda çeyreğe düştü satışlarımız. Tek kişiyim, işler durgun" diye yanıt verdi.

"BU DÜKKAN AYAKTA DURSUN DİYE BOĞAZIMIZDAN KISIYORUZ"

Akşener'in "İşler nasıl" sorusuna bir esnaf şu yanıtı verdi:

"İşlerimiz, kör topal gidiyor. Muhtemelen asgari ücretten az alıyoruz, bu dükkan ayakta dursun diye boğazımızdan kısıyoruz. Zaten pandemi iki sene bizi mahvetti. Ekonomiden başka bir şey konuştuğumuz yok. Eskiden nerede akşam orada sabah eşimle çok gezdik. Şimdi olmuyor benzin parasını düşünüyoruz, 30 yaşında bize bunları düşündürttüler."

Bir kuyumcu ise Akşener'e; "İç açıcı değil, 1-2 tane müşteri geldi. Çeyrek altın veya gram altın satıyoruz. Ufak tefek şeyler" diye dert yandı.

YORUMLAR
500
Akşener'in emekli maaşı için vaadi Akşener'in emekli maaşı için vaadi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den Erdoğan'a: 'Şimdi Kendi Maaşına da Yüzde 40 Zam Yapıyor, Geçinemiyor… 140 Bin Lira ile Geçinemiyor, Ne Yapsın' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Akşener'den Erdoğan'a: "Şimdi Kendi Maaşına da Yüzde 40 Zam Yapıyor, Geçinemiyor… 140 Bin Lira ile Geçinemiyor, Ne Yapsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement