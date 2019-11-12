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Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp

6 saat önce

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunarak Trump'ın kendisine ekim ayında gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu

Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp, System.String[]

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trump'ın ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu.


ABD Başkanı Trump'ın mektubu için Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan, boş lafları bırak da mektup rezaletine cevap bulmaya hazırlan. 13 Kasım'da dostun Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Git, bu hadsiz mektubu suratlarına çarp." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:01 
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