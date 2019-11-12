Son Dakika › Dünya › Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp - Son Dakika Dünya
Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp
6 saat önce
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunarak Trump'ın kendisine ekim ayında gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trump'ın ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump'ın mektubu için Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan, boş lafları bırak da mektup rezaletine cevap bulmaya hazırlan. 13 Kasım'da dostun Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Git, bu hadsiz mektubu suratlarına çarp." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:01
Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 50 bin TL manevi tazminat cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme saati belli oldu Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı