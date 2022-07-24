Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını

Uğur Dündar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lise dönemindeki arkadaşı ile poz verdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Akşener ise Dündar'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.

"MANGAL YÜREKLİ CUMHURİYET KADINI"

Dündar, söz konusu fotoğrafı "70'li yılların başı... Soldaki genç kız, günümüzün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde leyli meccani (parasız yatılı) okuyor. Her şeyini Cumhuriyet'e borçlu olduğunu söyleme erdemini gösterdiği için ona 'mangal yürekli Cumhuriyet kadını' diyorum..." notuyla yayınladı.

AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarına ait fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan gazeteci Uğur Dündar'a yanıt veren Akşener ise, "Uğur Bey, beni duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum… Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.