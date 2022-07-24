Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını - Son Dakika
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Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını

24.07.2022 18:06

İYİ Parti lideri Meral Akşener; kendisinin lise yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan ve "Mangal yürekli Cumhuriyet kadını" yorumunu yapan usta gazeteci Uğur Dündar'a "Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz" sözleriyle cevap verdi.

Uğur Dündar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lise dönemindeki arkadaşı ile poz verdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Akşener ise Dündar'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.

"MANGAL YÜREKLİ CUMHURİYET KADINI"

Dündar, söz konusu fotoğrafı "70'li yılların başı... Soldaki genç kız, günümüzün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde leyli meccani (parasız yatılı) okuyor. Her şeyini Cumhuriyet'e borçlu olduğunu söyleme erdemini gösterdiği için ona 'mangal yürekli Cumhuriyet kadını' diyorum..." notuyla yayınladı.

Uğur Dündar, Akşener'in lise yıllarındaki fotoğrafını paylaştı! İYİ Parti lideri kayıtsız kalmadı

AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarına ait fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan gazeteci Uğur Dündar'a yanıt veren Akşener ise, "Uğur Bey, beni duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum… Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, el ele omuz omuza Atatürk'ün o büyük vizyonunu hayata geçireceğiz ve o borcu mutlaka ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, Akşener'in lise yıllarındaki fotoğrafını paylaştı! İYİ Parti lideri kayıtsız kalmadı
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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Uğur Dündar, Cumhuriyet, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını - Son Dakika
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