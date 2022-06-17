Akşener'den "İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz" Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: "Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah.... - Son Dakika
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Akşener'den "İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz" Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: "Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah....

17.06.2022 18:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Manisa Gölmarmara’da ziyaret ettiği esnaf kombisinin kapalı halde olduğu göstererek; “Gördüğünüz gibi suyum kapalı, klimam kapalı. Sabahtan beri 2 tane müşterim vardı” dedi. Akşener, 93 yaşındaki bir yurttaşın “İnşallah seni Cumhurbaşkanı olarak görürüz” sözlerine; “Ağabey şimdi ben Başbakan oluncaya kadar yaşayacak inşallah, birbirimize güç vereceğiz, seçimi de kazanacağız, her şey yoluna girecek” diye cevap verdi” yanıtını verdi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: Ünal AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Manisa Gölmarmara'da ziyaret ettiği esnaf kombisinin kapalı halde olduğu göstererek; "Gördüğünüz gibi suyum kapalı, klimam kapalı. Sabahtan beri 2 tane müşterim vardı" dedi. Akşener, 93 yaşındaki bir yurttaşın "İnşallah seni Cumhurbaşkanı olarak görürüz" sözlerine; "Ağabey şimdi ben Başbakan oluncaya kadar yaşayacak inşallah, birbirimize güç vereceğiz, seçimi de kazanacağız, her şey yoluna girecek" diye cevap verdi" yanıtını verdi.

"HEM FAİLİ MEÇHULCU OLDUM HEM PKK'LI OLDUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinden yurttaşlara seslendi. Akşener şunları söyledi:

"Şimdi ilçe başkanımız beni karşıladı ve şu fotoğrafı verdi, dedi ki; 'Başkanım adı Gölmarmara ama esas olan gölsüz marmara.' Ben 20 Ocak 2020'den beri, esnaf esnaf geziyorum. Esnaf dükkanlarındaki müşteri velinimettir anlayışını, seçmen velinimettir haline getirmek. Seçmen velinimettir, siyasetçi seçmenin oyunu alabilmek içine onun derdini dinler, o derde çözüm üretir, yani rekabet sen şucusun, sen bucusun üzerinden değil, şu derde çözüm benim bu, senin bu; üzerinden yapılır, seçmen velinimet olur. Seçim geldiği zaman şu şucu, bu bucu, ben aynı anda neler oldum biliyor musunuz? Hem faili meçhulcu oldum hem PKK'lı oldum. Karar verin kardeşim ikisi bir arada olmaz. Cenabı hak inşallah beni sizlerin karşısında yalan söyleyenlerden, sözünden cayanlardan eylemesin."

Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyaret ettiği bir esnafa "İşler nasıl?" diye sorduğu esnaf; "İdare ediyoruz, kriz var işte, alım gücü çok düştü. Alırken bin kere soruyorlar. Her yere soruyorlar. Daha siftahım yok" dedi.  Akşener'in sorusu üzerine "Dün 6-7 müşterim oldu" dedi.

Akşener'in bir başka dükkanda, 1929 doğumlu bir yurttaş ile karşılaştı. 93 yaşındaki yurttaşın "Allah razı olsun senden. İnşallah seni Cumhurbaşkanı olarak görürüz" demesi üzerine Akşener; "Ağabey, şimdi ben Başbakan oluncaya kadar yaşayacak inşallah. Tamam mı birbirimize güç vereceğiz. Birlikte inşallah. Seçimi de kazanacağız. Her şey yoluna girecek" karşılığını verdi.

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu esnaf, kombisini göstererek "Gördüğünüz gibi suyum kapalı, klimam kapalı. Sabahtan beri 2 tane müşterim vardı. Zam geleli bir hafta oldu listeyi almıyorum. Saç sakal şu anda 50 lira" yanıtını verdi.

Akşener'e dert yanan bir çiftçi ise; "Durumumuz çok zor, şu üzüme bir el atsanız, girdilerimiz çok yüksek, burada konuşmanızda da dile getiremediniz" dedi. Akşener; "25 lira öneriyoruz taban fiyatı olarak, Salihli'de önerdim" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

Gölmarmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den 'İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz' Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: 'Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah.... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'den "İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz" Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: "Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah.... - Son Dakika
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