Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı - Son Dakika

Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınların erkeklere güvenemediği bir dünya kıyamet alametidir.

Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınların erkeklere güvenemediği bir dünya kıyamet alametidir. Kadın ve erkek, her bir ferdi sevmek gerekir. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ı İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek yerine uygulamaya çalışmaya davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, yakın korumasında Covid-19 tespit edilmesinin ardından 14 gün karantina altında olduğunu, bu süreci herhangi bir sorun çıkmadan atlattığını söyledi. Bu nedenle bazı programlara katılmadığını belirten Akşener, "Bunlardan biri Ayasofya'nın tamamen ibadete açılması. Çok istedim ama olmadı. En yakın zamanda oraya gideceğim. Güzel Ayasofya'nın o güzel gününde şu sözü bekledik; 'Selam olsun Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'a, selam olsun İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, selam olsun İstanbul'u düşmandan kurtaran Gazi Mustafa Kemal'e.' Alparslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir" diye konuştu.

'ATATÜRK, NUR İÇİNDE YATIYOR'Atatürk için, "Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi yürüyen memleketin mavi gözlü bozkurtudur" ifadesini kullanan ve Sevr'i yırtıp atanlarla gurur duyulması gerektiğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu: "İstiklal Savaşı, bir mitoloji değildir. Her anı kayıt altına alındı. Yunan'ın, Fransız'ın, Alman'ın Atatürk'e düşman olmasını anlarım  ama siz nasıl düşman olursunuz kardeşim? Onlar şanlı bayrağımızı ateşe vererek, milli birliğimize hakaret ediyor, siz hala Atatürk ile uğraşıyorsunuz. Atatürk, Türk vatanında şanla şerefle nur içinde yatıyor. Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş, şimdi de lanet okuyor."'İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ UYGULAYIN'Memleketin her köşesinde kadınlara şiddet uygulandığını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısında bulundu. Akşener, şunları kaydetti:

"Son olarak 27 yaşındaki Pınar Gültekin katledildi. Türkiye bu utançtan kurtulmak zorunda. Geçtiğimiz günlerdeki bir gösteride açılan pankart yüreğimi dağladı; 'Kız kardeşlerim, bir gün ölürsem davam size emanettir.' Ey Türk erkekleri bu sözlere kulak verin. Kadınların erkeklere güvenemediği bir dünya kıyamet alametidir. İyi ve cesur insanların iktidarında diyeceğiz ki; 'Tek bir kadının gözyaşı döktüğü dünyayı yıkıp, yenisini kuracağız.' Kadın ve erkek, her bir ferdi sevmek gerekir. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ı İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek yerine uygulamaya çalışmaya davet ediyorum."


Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı - Son Dakika

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