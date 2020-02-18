Akşener'den 'istifa' değerlendirmesi - Son Dakika
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Akşener'den 'istifa' değerlendirmesi

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden istifa eden milletvekilleri ile ilgili, "Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler.

Akşener'den 'istifa' değerlendirmesi, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden istifa eden milletvekilleri ile ilgili, "Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler. Ama bu kararlarına, irade beyanlarına koskoca bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir" dedi.


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. İki milletvekilinin istifa ettiği ve beş milletvekilinin daha istifa edeceğine ilişkin bir gazetede çıkan iddialara yönelik olarak Akşener, "Benim bilgim yok. O bilgiyi veren gazete, televizyon kanalları bazı şeyleri biliyor demektir, bize de söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili ister üyemiz olsun bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler. Ama bu kararlarına, irade beyanlarına koskoca bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir" cevabını verdi.


Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:


"İstifaların gerekçesinden söz ediyorum. Bunların tamamına sonuç itibariyle seçmen karar verecektir. Hep beraber göreceğiz." - ANKARA

İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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