Son Dakika Haberleri: Akşener'den 'ittifak' açıklaması

Akşener'den 'ittifak' açıklaması

17 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı.

Akşener'den 'ittifak' açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek. İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45 

Ekonomi
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