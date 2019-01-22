Akşener'den 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek. İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." dedi.

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