Akşener'den 'ittifak' açıklaması
17 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP- İYİ Parti seçim iş birliği ile ilgili, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek. İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45
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