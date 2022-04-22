AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ - Son Dakika
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AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ

22.04.2022 11:13

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok (2)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun borcunu ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun borcunu ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu elektrik faturalarını ödememe tutumuyla ilgili olarak, 3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının da doğal gazı kesik. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi tabi basının ve herkesin ilgisini çekti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu umarım 3,5 milyon elektriği kesilmiş haneye dair dikkat çeker. Bu sebeple hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerinin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. O açıdan bu tutumu çok olumlu değerlendiriyorum. Şimdi bir şey daha var. Bu elektrik ve doğal gaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Yani vergi borcunun silindiği iki firmanın vergi borçlarından daha düşük rakam. Buna dikkat çekmek istiyorum. Tabi bu işte Selvi hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur. Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi hanım için" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin seçim kanununa itirazını kabul etmesini değerlendiren Akşener, "Çok olumlu buldum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 4 madde için müracaat etmişti. Umarım esastan bozulur" dedi.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK BORCUNU ÖDEME TEKLİFİ

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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