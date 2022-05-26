Akşener'den Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Destek: "Gideni Götürür, Sandık Affetmez" - Son Dakika
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Akşener'den Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Destek: "Gideni Götürür, Sandık Affetmez"

26.05.2022 20:49
Akşener'den Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Destek: "Gideni Götürür, Sandık Affetmez"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso'nun seslendirdiği ‘Yıllar Affetmez’ şarkısı paylaşarak, "Gideni götürür, sandık affetmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso'nun seslendirdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısı paylaşarak, "Gideni götürür, sandık affetmez" dedi.

Meral Akşener, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser AKP'li Isparta Belediyesi tarafından iptal edilen Melek Mosso'ya, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. Akşener, Melek Mosso'nun seslendirdiği Bergen'in 'Yıllar Affetmez' şarkısını, "Gideni götürür, sandık affetmez" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, Melek Mosso, Isparta, Sandık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'den Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Destek: 'Gideni Götürür, Sandık Affetmez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'den Konseri İptal Edilen Melek Mosso'ya Destek: "Gideni Götürür, Sandık Affetmez" - Son Dakika
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